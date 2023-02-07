Машиностроительный кластер за 100 миллионов откроют на базе колледжа под Липецком

О создании кластера сообщили в пресс-службе липецкого облсовета Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Ельце Липецкой области на базе колледжа откроют машиностроительный кластер за 100 миллионов рублей. Елецкому колледжу экономики, промышленности и отраслевых технологий выделят деньги из федерального бюджета. В учреждении улучшат инфраструктуру и условия подготовки специалистов. Пять региональных ссузов поучаствуют в создании учебно-производственного комплекса, сообщает пресс-служба липецкого Облсовета.

Экспертная сессия, на которой одобрили открытие елецкого кластера, прошла в Сергиево-Посадском колледже. Также на собрании программы представили девять кластеров ЦФО.

Напомним, в Липецке отремонтируют аэропорт. Инвестор потратит около 500 миллионов рублей на реконструкцию. Ему же аэропорт сдадут в аренду на 30 лет. В планах увеличить пассажиропоток до 300 тысяч человек в год.