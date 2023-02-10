Жители Липецка против блошиного рынка в сквере Маркова и у остановки «8 микрорайон»

В Липецке обсудили судьбу блошиного рынка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером 9 февраля в Липецке представители мэрии обсудили с жителями судьбу блошиного рынка. На мероприятие пришли более 50 горожан. Напомним, в середине января появилась информация, что торговцев с улицы 9 микрорайона хотят переселить в сквер Маркова. Установить там 120 прилавков. Не менее 50% мест предоставлять бесплатно. Такие ярмарки предполагалось проводить 3 раза в неделю.

В Липецке обсудили судьбу блошиного рынка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители ближайших домов возмутились: «Нам нужна зона отдыха, а не аллея с прилавками». Торги на организацию ярмарки приостановили, но вопрос с блошиным рынком остался открытым. Основная проблема - выбрать территорию, которая бы устроила и предпринимателей, и жителей. Пока компромисс не найден.

ОСТАВИТЬ БЛОШИНЫЙ РЫНОК НА МЕСТЕ?

Начальник городского управления потребительского рынка Ася Фанценюк представила липчанам 2 варианта. Первый - оставить блошиный рынок на своем месте, только привести его в нормальный вид.

- Мы проведем торги и выберем организатора, на которого лягут определенные обязанности, - рассказала Франценюк. - Он будет выставлять и убирать столы, следить за чистотой на территории.

В Липецке обсудили судьбу блошиного рынка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Начальник управления заверила, что торговцев с «вещами из мусорки» в новой концепции не будет – за этим будет строго следить организатор. Прилавки предложили установить в сквере возле остановки «8 микрорайон», где сейчас располагается блошиный рынок. Минусы этого варианта - там недостаточно заасфальтированной территории, к тому же торговать у проезжей части запрещено.

Липчане из ближайших домов выступили против этой идеи. Наученные горьким опытом, они уже не верят, что торговля может быть цивилизованной. Жительница дома №92 по Космонавтов пожаловалась, что они с соседями регулярно выгоняли участников блошиного рынка из подъездов и подвалов, где они справляли нужду. Когда торговцы сместились к остановке, людям стало легче. Теперь они могут спокойно погулять в сквере, который открыли после реконструкции. Но если рынок вернуть на территорию мини-парка, он вновь «упрется» в дом. Горожане не хотят так рисковать.

- Уже просто достало, что в выходные я не могу припарковаться рядом со своим домом, - возмутилась старшая по дому №92. - Все контейнерные площадки, углы, подъезды - все загажено. Парк жалко. У 80-ого дома где магазин тоже встать невозможно. Почему бы не объединить блошиный рынок, металлический и не перенести их на отдельную территорию? Например, в район Кольца Трубного.

Ася Франценюк ответила, что в проекте предусмотрены бесплатные биотуалеты для торговцев. Но липчане все равно сомневаются, что на территории удастся сохранить порядок.

В Липецке обсудили судьбу блошиного рынка Фото: Юлия КЛЮЕВА

«ТЕРРИТОРИЯ ХОББИ» В СКВЕРЕ МАРКОВА

Второй вариант - разместить торговцев в сквере Маркова. Там Ася Франценюк представила «Территорию хобби». В парке предполагается 4 зоны: «Торговля из рук в руки» на 145 мест, «Коллекционеры» на 35 мест, «Художники» на 35 мест и «Ремесленники» на 35 мест.

В Липецке обсудили судьбу блошиного рынка Фото: Юлия КЛЮЕВА

«Торговлю из рук в руки» предложили оставить на крайней аллее со стороны улицы Циолковского. Здесь липчане смогут «давать старым вещам вторую жизнь». Тот самый блошиный рынок, только в организованном виде. Остальные 3 зоны хотят разместить на центральной аллее сквера. «Коллекционеры» будут торговать ценными предметами - марками, предметами старины и Советской эпохи.

«Ремесленники» представят предметы ручной работы: игрушки, глиняную посуду, тематические предметы интерьера. Что-то похожее на зону «Художники» в городе нет. Это территория, где творческие липчане выставят свои картины, а также будут рисовать портреты желающих. Так управление потребрынка хочет поддержать молодых и талантливых ребят, которые желают рисовать и зарабатывать на этом.

- Не везет нашему скверу, - высказался пенсионер. - То 50 лет мы ждали ремонта, - дождались. То посреди сквера сделали собачью площадку. Собачьей площадке в центре сквера не место. Как и не место блошиному рынку в сквере у металлического рынка и в сквере Маркова!

В Липецке обсудили судьбу блошиного рынка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мнения собравшихся разделились. Большинство, как и прежде, против того, чтобы в сквере Маркова что-либо менять. И людей можно понять. Это единственное «зеленое» место в близлежащих районах. Парк недавно благоустроили. Горожанам хочется оставить себе этот уголок отдыха, где они смогут спокойно погулять с детьми, позаниматься спортом, да и просто посидеть на лавочке в тишине. Они переживают, что за порядком все равно будет невозможно уследить. Да и не все отличаются бережным отношением к природе - кто-то понесет свой товар через кусты, вытопчет газон и тд.

- Где они будут оставлять машины, у нас во дворах? - выступила женщина из дома №62/1. - У нас очень много детей, все гуляют. Когда у ОЦКНТ проводят ярмарки, возле наших домов негде припарковаться. Везде стоят их машины.

Ася Франценюк ответила, что вся существующая парковка перед ДК и тупиковая часть второстепенной дороги вдоль планируемого блошиного рынка сможет вместить всех желающих.

МНЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

На встрече выступали только жители. Предприниматели с блошиного рынка, даже если и были, так себя и не выдали. Кто-то просто разводил руками, мол, какое место не выберешь, всем не угодишь. Предложения потребрынка оценили предприниматели, которые участвуют в платных ярмарках.

В Липецке обсудили судьбу блошиного рынка Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Это очень классная идея и мы рады, что вопрос наконец-то подняли, - поделилась с lipetsk.kp.ru Наталья, которая пришла на встречу с куклой ручной работы. - Нам нужно обустроенное торговое место, но мы не настаиваем на территориях в скверах, можем рассмотреть и другие варианты. Нам станет легче, потому что не надо будет возить с собой столы. И у нас не барахолка, а творчество. Мы всегда убираем свои места, ценим свою работу. Так что со своей стороны я гарантирую, что будет чисто.

Итог встречи: липчане не поддерживают варианты, которые предложили в управлении. Чиновники ответили, что готовы искать альтернативу. Жители поделились своими мыслями, куда можно перенести блошиный рынок. Варианты - от улицы Звездная до больницы, возле ТЦ «Торнадо», на второстепенной дороге по Циолковского напротив сквера Маркова. Горожанам кажется, что лучше разделить 4 зоны «Территории хобби» и раскидать их по областному центру. В мэрии рассмотрят все эти варианты. Обсуждения по блошиному рынку продолжатся.