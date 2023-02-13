Фонд «Милосердие» помог в оснащении липецкой клиники

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В Липецкую городскую больницу №3 от благотворительного фонда «Милосердие» поступило востребованное дорогостоящее медицинское оборудование. Рентгеновский цифровой палатный передвижной аппарат пополнит арсенал средств для эффективного лечения и диагностики пациентов ожогового и травмотологического отделений клиники.

По словам самих медиков, с помощью мобильного оборудования можно проводить широкий спектр исследований пациентов с ограниченной подвижностью. Аппарат отличается компактностью, малым весом, маневренностью, простотой в эксплуатации. Он существенно облегчит медицинскому персоналу клиники качественную рентген-съемку любых частей тела пациентов прямо в больничной палате. Это позволит полностью исключить травмоопасную процедуру перемещения особо тяжких больных с ожогами и обморожениями.

«Мы стараемся точечно помогать клиникам в оснащении самым необходимым, - отметила заместитель директора фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - За последние два года в различные медучреждения передавались остро востребованные лекарства, аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, рентген-аппараты, небулайзеры, ингаляторы, средства транспортировки больных. Всего за это время липецкие клиники получили от фонда помощь на сумму около 450 млн рублей».

В прошлом году в липецкие клиники фонд безвозмездно передал электрокардиограф, наркозно-дыхательный аппарат, установки для обеззараживания и очистки воздуха, компьютеры для организации рабочих мест врачей кардиологической службы. Их применение помогает эффективно лечить больных и проводить качественную диагностику.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».