В ЛГПУ пройдет Всероссийская конференция по вопросам защиты прав детей

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2 ноября в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Социальные, педагогические и правовые аспекты защиты прав ребенка в современных условиях».

Конференция по такой теме проводится в Липецкой области во второй раз по инициативе Уполномоченного по правам ребенка. В конференции в очном и онлайн форматах примут участие около 200 представителей органов власти, правозащитников, педагогических и социальных работников.

Среди очных участников – детские омбудсмены, участники Координационного Совета уполномоченных по правам ребенка из регионов ЦФО.

Эксперты, деятели науки, представители органов власти и специалисты в социальной сфере обсудят такие актуальные вопросы как социализация детей в условиях современных вызовов и рисков, государственная политика в области защиты детства и проблемы ее реализации, социальная, педагогическая, психологическая поддержка детей, взаимодействие государственных и общественных организаций в профилактике семейного неблагополучия, защита прав ребенка в цифровой среде, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Также на межведомственном, межрегиональном уровнях будет рассмотрен опыт конструктивных решений по выявлению трудностей и потребностей подростков XXI века.

На конференции состоится презентация уникального проекта Уполномоченного по правам ребенка «Непридуманные истории». Это книга житейских историй детей, которые нельзя не придумать и нельзя не заметить.

Обращение к научным исследованиям позволяет более точно анализировать ситуацию, находить эффективные решения, строить точные прогнозы. Поэтому всероссийская научно-практическая конференция и станет межрегиональной площадкой для обмена опытом, а также для обсуждения насущных проблем защиты прав ребенка в современных условиях.

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