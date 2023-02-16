130,7 миллионов рублей потратят на озеленение Липецка в 2023 году

В Липецке появится больше деревьев и укстарников в 2023 году Фото: Василиса РОЖКОВА

На озеленение Липецка в 2023 году потратят 130,7 миллионов рублей – на 9 миллионов больше, чем в прошлом. На 11 улицах областного центра высадят 1 225 деревьев и кустарников – на Терешковой, Советской, Первомайской, Гагарина, Московской, Ленина, Интернациональной, Петровском проезде, площадях Революции, Плеханова и Мира. Здесь появятся клены, сосны, липы, ели, туи, лиственницы, можжевельники, дерен, спиреи и барбарисы. Новый цветник разобьют около памятника Героям Первой Мировой войны. Кроме того, в городе на площади в 9 828,94 квадратов высадят цветы.

В прошлом году приступили к озеленению сквера у Комсомольского пруда. На ландшафтные работы потратили 9,5 миллионов – посадили декоративные сливы, ивы, сосны, туи, можжевельники, ирга, барбарис, сирень, кизильник и спирея. Уже весной 2023 года у пруда постелют 7,5 тысяч квадратных метров рулонного газона. Из областного бюджета выделили еще 25 миллионов рублей на уход за озелененными территориями, сообщает пресс-служба горсовета.

Напомним, в конце апреля на клумбах Липецка посадят более миллиона цветов. На четырех улицах разобьют новые палисадники. Жители будут наслаждаться цветением фиалки, пеларгонии, примулы, георгины, армерии, узколистной лаванды и вербены.