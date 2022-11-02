46 новых автобусов за 650 миллионов приедут в Липецк весной 2023 года

В Липецке весной появятся новые автобусы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Транспортный парк Липецка расширится уже следующий весной. В него добавятся 46 экологичных автобусов, которые работают на газомоторном топливе и соответствуют пятому экологическому классу. Вместимость тоже порадует пассажиров – не менее 108 человек одновременно смогут передвигаться в новом общественном транспорте. На этом ряд преимуществ не заканчивается. В автобусах будут места для детских, инвалидных колясок и для размещения собаки-поводыря. Также добавят звуковую систему, которая поможет ориентироваться слабовидящим.

Пресс-служба правительства Липецкой области сообщила, что поставкой автобусов займется компания-победитель электронного аукциона из Москвы. В результате торгов удалось снизить цену с 800 млн рублей до 650 млн рублей.

Липецк – один из городов-участников федерального проекта «чистый воздух», цель которого снизить выбросы загрязняющих веществ к 2024 году. В рамках этой программы областному центру выделено 1.3 млрд рублей. В конце сентября на дороги Липецка уже вышли 25 современных автобусов.