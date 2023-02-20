Более 30 трупов щенков и собак обнаружили жители села Кулешовка под Липецком

Под Липецком нашли груду трупов собак: полиция проводит проверку
Фото: Юлия КЛЮЕВА
В выходные жители села Кулешовка Липецкого района нашли более 30 трупов собак и щенков. Страшное зрелище предстало перед липчанами 18 февраля. Это уже вторая группа мертвых псов в этом месяце. 11 февраля в селе Подгорное обнаружили 5 застреленных собак.
- Все были в мешках запечатаны, - записали видео шокированные женщины. - Мы вызвали полицию, написали заявление. Здесь лежат собаки еще и с бирками.
Фото Алина Тихомирова
Местная жительница недоумевает, кому могли помешать псы? Среди мертвых собак лишь несколько больших.
- Какой страх могла навести вот эта маленькая собачка? - спрашивает героиня ролика, указывая на щенка.
Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту полиция проводит проверку. Также еще не окончена проверка по случаю с застреленными собаками.
Напомним, что в ноябре в Липецке заключили новый контракт на отлов бродячих животных. После груды мертвых псов в селе Подгорное поднялась волна возмущения. В управлении главного смотрителя пообещали жестче контролировать работу подрядчика. На прошлой неделе в ведомстве отметили, что нагрянут к предпринимателю с внеплановыми проверками. Посмотрят, как ловят животных и условия их содержания в приюте.
Представитель организации заявил, что обвинения в соцсетях сфабрикованы, чтобы очернить фирму.
- Скомпонованы реальные фото работников и транспорта организации с ужасными кадрами, - сообщил Герман Никешин. - По этим фактам мы уже подали заявления в прокуратуру, следующий шаг – направление иска в суд о защите чести и достоинства.
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