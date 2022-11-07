Мнение экспертов: к 2030 году цветные металлы подорожают

Современные тренды электрофикации сыграют важную роль в росте спроса на промышленные металлы и волатильность цен

О ситуации на рынке цветных металлов рассказывает Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

- Цены на медь, цинк, алюминий и никель находятся под серьезным давлением из-за замедления экономической активности на фоне энергокризиса и ужесточения монетарной политики крупнейших ЦБ мира. С начала года котировки меди снизились на 23% до $7470 за тонну, алюминия – на 21% до $2227, цинка – на 25% до $2 661. При этом они остаются существенно выше уровней, достигнутых в разгар пандемии 2020 года и выше средних значений за пять лет до начала пандемии.

Низкая инвестиционная активность, падение содержания металла в руде, а также сбои и задержки в запуске новых проектов обеспечат существенный вклад в снижение добычи меди после 2026 года, в результате ее уровень может опуститься ниже значений текущего года. Аналогичные тренды можно ожидать и по другим цветным металлам.

При этом потребление меди и других цветных металлов, вероятно, продолжит расти по мере преодоления энергетического кризиса, а также увеличения интенсивности потребления металлов в продукции. Например, рост продаж электромобилей обеспечит дополнительный спрос на медь. Спрос будет увеличиваться и на рынке никеля, а крупные конструкции морских ветрогенераторов и солнечных панелей требуют дополнительной защиты от агрессивной среды и воды, что увеличивает спрос на оцинкованную сталь.

Неопределенность, негативный опыт переизбытка предложения и падение инвестиционной привлекательности ключевых регионов сдерживают разработку новых проектов со стороны крупнейших горнодобывающих компаний, что будет лежать в основе будущего роста цен на промышленные металлы.

Мы не ожидаем, что цены на указанные металлы в краткосрочной перспективе будут сильно снижаться, а в среднесрочной – с большой долей вероятности – вернутся к росту, - заключает эксперт.