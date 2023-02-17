Жители сел Липецкого района вышли на пикет против строительства экотехнопарка в Стебаево

Липчане выступили против строительства экотехнопарка

Утром 17 февраля в Липецке прошел пикет против строительства экотехнопарка в Стебаево. Около 50 жителей из 9 сел встали у торговых павильонов на площади Мира с плакатами «Хотим дышать свежим воздухом и пить чистую воду», «Поля Черноземья для хлеба», «Нет полигону ТБО рядом с селами».

Напомним, что на землях Стебаевского сельсовета планируют возвести экотехнопарк - объект по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов. Он должен заменить полигон «Центролит» и обслуживать Липецкий, Задонский и Хлевенский районы. Депутаты облсовета уже утвердили концессионное соглашение с одной из фирм.

Липчане выступили против строительства экотехнопарка

САНИТАРНАЯ ЗОНА ПОЛИГОНА УПИРАЕТСЯ В ОГОРОДЫ

Жители сел Стебаевского сельсовета категорически против соседства с экотехнопарком. По словам жительницы села Черемушки Ольги, они не верят, что полигон не нанесет вред экологии. Переживают, что на деле это будет обычная свалка. А местность пронизана родниками, ключи бьют из-под земли, на территории много водоемов. Там берут начало небольшие речки и впадают в более крупные - Дон, Воронеж.

- Если что-то произойдет, это будет экологическая катастрофа, - считает Ольга. - У нас люди пьют воду прямо из колодцев. А в санитарной зоне полигона находится пруд, хоть он и не поставлен на баланс, но он есть на карте. К тому же санитарная зона начинается почти за огородами жителей.

Липчане выступили против строительства экотехнопарка

В СУД ПОДАЛИ 8 ИСКОВ

О предполагаемом строительстве жители случайно узнали еще осенью 2021 года. Тогда они услышали, что земли сельхозназначения собираются переводить в промышленные. Сельчане высказались против, но депутаты проголосовали «за». Земли перешли в другую категорию.

- Мы обратились в суд, - поделилась с lipetsk.kp.ru Ольга. - Доказали, что в Стебаевском сельсовете должно быть 10 депутатов, у нас же только 7. А решение о переводе земель принимали всего 4! Мы выиграли еще одно дело - суд признал, что Устав, по которому депутаты принимали решение о переводе земли, недействителен. Всего у нас в процессе 8 исков.

Липчане выступили против строительства экотехнопарка

У сельчан есть вопросы и по проекту экотехнопарка. В документации около 2 тысяч страниц. По словам жителей, некоторых листов не хватает. Настораживает и сам концессионер.

- Мы понимаем, что полигон нужен, - сказала липчанка. - Но, пожалуйста, не рядом с домами. Мы много лет строились. Уехали из города, поменяли школу, секции, чтобы жить рядом с природой, в экологически чистом месте. А тут такое началось!

Липчане выступили против строительства экотехнопарка

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕОБХОДИМО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ

Как сообщили в пресс-службе регионального управления экологии и природных ресурсов, после общественных обсуждений проектно-сметную документацию на экотехнопарк отправят на государственные экспертизы. Специалисты установят, соответствует ли проект экологическим требованиями и законодательству в области охраны окружающей среды. Для возведения экотехнопарка нужно положительное заключение от госэкспертизы.

- При строительстве и эксплуатации экотехнопарка в Липецком районе будут применены современные технологии, - уверяют в областном управлении экологии. - На этапе эксплуатации предусмотрены мониторинговые исследования всех компонентов окружающей среды. Это определяется актуальными экологическими и санитарными требованиями к подобным объектам, без соблюдения которых ни строительство, ни эксплуатация экотехнопарка невозможны.

По концессионеру - правительственной комиссия еще предстоит изучить фирму. Перед тем, как организации выделят федеральные деньги, юрлицо проверят специалисты.

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