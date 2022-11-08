В Липецке завершился 12 кинофестиваль «Липецкий выбор»

Завершился 12 кинофестиваль «Липецкий выбор» Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

В понедельник 7 ноября завершился 12-ый кинофестиваль «Липецкий выбор». На мероприятие приезжали российские звезды кино и эстрады. На церемонии открытия 3 ноября они прошлись по красной дорожке и выступили с музыкальными номерами.

В кинофестивале также участвовал липецкий режиссер Эдуард Ковзан со своей художественной картиной. Фильм о том, как поэзия может оживить закостенелые в механическом общественном строю мысли человека. Липчанин считает, что для жизни нашего киносообщества этот фестиваль имеет грандиозное значение. И признался, что дома показывать свои работы волнительнее. Реакцию зрителя предугадать сложно.

- Открытие прошло на очень высоком уровне, и я могу только пожелать фестивалю развиваться и не снижать планку, - поделился режиссёр. - Все участники и гости фестиваля, с которыми я успел пообщаться, отметили хорошую организацию и замечательную церемонию открытия.

В программе были не только показы документальных и художественных фильмов, но и мастер-классы от звезд эстрады и кино. Многие артисты не раз отмечали, как со сцены, так и в интервью, что Липецкая область очень тепло приняла их.

Напомним, что в конкурсе участвовали 8 документальных лент и столько же полнометражных игровых фильмов. Лучшие картины выбирали зрители - после просмотра гости заполняли листовки с оценками. Победителям вручили награды, а также приз зрительских симпатий. Скоро фильмы с кинофестиваля можно будет посмотреть на различных площадках в интернете.