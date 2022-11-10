Статистика: интерес малого бизнеса к цифровизации и удаленной работе резко вырос

Индекс цифровизации бизнеса за последний год вырос до 52 п.п. по шкале от 0 до 100 баллов.

Отмечается рост внимания компаний к информационной безопасности и киберграмотности сотрудников, использованию гибридного формата работы и импортозамещения программного обеспечения. Таковы результаты исследования уровня цифровизации малого и среднего бизнеса (BDI – Business Digitalization Index), проведенного банком «Открытие». Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ.

Несмотря на внешние вызовы последних лет, малый бизнес продолжает уделять внимание цифровизации. Среди субъектов малого и среднего бизнеса в России 16% компаний имеют высокий уровень цифровизации, 72% – средний, 12% – низкий.

Среди российских компаний растет использование цифровых технологий для обеспечения бизнес-процессов. Несмотря на отсутствие доступа к иностранным сервисам из-за внешних ограничений, продолжается переход бизнеса в онлайн, с использованием отечественных IT-решений. Продолжилось и распространение гибридного формата работы, когда часть сотрудников выводится «на удаленку», а часть остается в офисе.

Также в 2022 году предприниматели менее активно использовали цифровые инструменты для рекламы и продвижения. В целом сегмент малого бизнеса снижал расходы данной категории. А вот интерес к использованию антивирусных программ для юридических лиц и специализированных программ для защиты бизнеса, наоборот, вырос.