Сигареты, вейп, айкос – в здоровье ядовитый вброс

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В далеком 1977 г. американские онкологи, изучив печальную статистику воздействия никотина на здоровье, предложили отмечать Международный день отказа от курения. Инициативу задуматься (хотя бы в этот день) о вреде табака, либо совсем бросить курить, поддержали ВОЗ и наш Минздрав. Какова же сегодняшняя картина – в целом, и в регионе?

- Каждая 10-я смерть в РФ связана с употреблением никотинсодержащих веществ и особо актуальна эта проблема с ростом популярности их электронной системы доставки у молодежи до 18 лет, - пояснят главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин. – Федеральный закон о табаке от 2013 г. изменил ситуацию в лучшую сторону – табачные компании обложили высокими налогами, прекращена реклама табака, введены запреты на курение в общественных местах, усилены меры профилактики. Все это дало эффект – в Липецком регионе количество курящих среди взрослых снизилось в 2019 г. до 33-34% (был 71%), среди подростков - с 25% до 12-13%. Но ситуация ухудшилась в 2020-21 гг. - сейчас около 40% курящих среди взрослых и 17% - у несовершеннолетних. В числе основных мотивов роста – продажа электронных носителей.

Тема перехода на «электронные сигареты» начала развиваться табачными корпорациями в начале 2010-х годов. В них, мол, нет вредных смол и они якобы помогают бросить курить.

- Это совсем не так, а, говоря по-простому, «хрен редьки не слаще» - количество бросающих курить не уменьшилось. Кто начинал с «электронной сигареты» - переходил на обычный табак, - замечает Михаил Коростин. – Проблемы остались прежние – в составе испарения та же токсичность. Более того, проникающая способность у электронных девайсов больше, чем в обычных сигаретах. Они глубже, мощнее воздействуют на эпителий легочной ткани из-за мелкодисперсной фракции. Кроме того, при вдыхании «электронный курильщик» получает побочные вредные продукты горения. Возникают и проблемы, которых не было у обычных курильщиков – это разворачивающаяся, буквально на глазах, пневмония токсического характера.

Еще одна напасть, которую несут вейпы (мини-кальяны) и айкос (с вдыханием пара) – снижение у мужчин тестостерона на 50% и обменных процессов в организме. А для женщин – это удар по эстрогену, гормону, помогающему женщине быть женщиной. Сегодняшние 15-20-летние «электронные курильщики» столкнутся с проблемами здоровья в 40-летнем возрасте, когда организм начнет давать сбои из-за пагубной привычки.

- В подростковой среде эти электронные девайсы, к сожалению, очень модны, «статусны». И контролировать ребенка очень непросто. Если раньше сразу выдавал сигаретный запах, то айкосы и электронные сигареты напичканы ароматизаторами, дающими «одеколонный эффект», - отмечает главврач ЛОНД.

Как же избавиться от вредной привычки, разрушающей организм? Главное, конечно, принять решение – окончательное и бесповоротное. А проконсультируют и помогут специалисты – в Центрах здоровья, в поликлиниках (в каждой есть специально обученный врач-терапевт). Работает и государственная горячая линия - 8 800 200 0 200, в Липецком регионе - 43 00 98.

- Важно понимать, что люди, зависимые от табака – несвободны, как морально, так и финансово (на сэкономленные за несколько лет «сигаретные деньги» можно приобрести простенькое авто), - замечает Михаил Коростин. – Курильщик, фактически - раб привычки, зависим от нее, жертвует общением, здоровьем. Он смиряется и становится поставщиком денег для табачных компаний. К тому же превращается в бесплатного рекламного агента, рекламирующего этот смертельный образ жизни. Лучше быть счастливым, независимым и свободным от вредных привычек.

Владимир КУЛИК. Фото автора.