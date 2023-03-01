В Липецке осудят владельцев медцентров, которые врали пациентам и навязывали кредиты на лечение

Мошенники звонили липчанам и предлагали пройти бесплатную диагностику, а потом пугали ложными диагнозами Фото: принтскрин видео.

В Липецке будут судить владельцев двух медицинских центров, которые врали пациентам о состоянии здоровья и навязывали кредиты на лечение. Их обвиняют в совершении преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». От действий аферистов пострадали 66 липчан. Сумма ущерба превысила 5,6 млн рублей.

По версии следствия, года фигуранты обманывали клиентов с марта 2017 по сентябрь 2019 года. Обеспокоенные своим здоровьем горожане соглашались на дорогостоящее лечение. Большая часть клиентов - пенсионеры, у которых в день посещения клиники не было нужной суммы. С ними заключали кредитные договоры на медицинское обслуживание, навязывая платные услуги и процедуры.

Полицейские регионального УМВД России задержали злодеев в сентябре 2019 года. В клинике они обнаружили колл-центр. Работники звонили липчанам и приглашали их на бесплатную диагностику и консультацию. Так они приманивали доверчивых жителей в свой центр, а после начинали «обрабатывать».

По ходатайству следователя арестовали квартиру одного из злодеев, которая расположена в Томске, а также средства на счетах медцентром. Возбуждено 45 уголовных дел, которые соединили в одно производство.

- Назначены и проведены различные судебные экспертизы, а также экономические исследования, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Изучен значительный объем предметов, документов и сведений, подлежащих анализу в рамках предварительного расследования.

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