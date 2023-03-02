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Общество2 марта 2023 14:18

На Соборной площади в Липецке прошел пикет против строительства экотехнопарка в Стебаево

Жительница села Черемушки Ольга пришла к областной администрации с плакатами
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчане против строительства экотехнопарка в Стебаево

Липчане против строительства экотехнопарка в Стебаево

Фото: из архива героя публикации

Утром 2 марта в Липецке прошел одиночный пикет против строительства экотехнопарка в Стебаево. Жительница села Черемушки Ольга вышла на Соборную площадь с плакатами «Нет свалке в Стебаево. Там родники и источники» и «Мы против строительства полигона ТБО вблизи домов».

Напомним, на землях Стебаевского сельсовета хотят возвести экотехнопарк. Там планируется обрабатывать, утилизировать и размещать твердые коммунальные отходы. Такой объект необходим, так как скоро закроется полигон «Центролит». Но жители Липецкого района вовсе не рады такому соседству. Они уверены, что это нанесет вред экологии. И хотя чиновники убеждают, что строить экотехнопарк будут по современным технологиям, люди считают, что в реальности это будет обычная свалка.

В феврале около 50 жителей из 9 сел Стебаевского сельсовета вышли на митинг, чтобы привлечь внимание к проблеме.

- Мы продолжаем подавать уведомления о проведении пикета на центральных площадях города, - поделилась с lipetsk.kp.ru Ольга. – Заявляли площадь Героев, район Центрального Рынка, проспект Победы, но пока мероприятие не согласовали.

Одиночная акция Ольги прошла без происшествий. К ней только подошли полицейские, чтобы проверить документы.

- Поступила информация о пикете, мы обязаны отреагировать, - сообщили в пресс-службе областного УМВД России. – Никаких нарушений не выявили.

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