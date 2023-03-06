В 2022 году к сетям «Липецкэнерго» присоединено более 5 тысяч потребителей

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В филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» подвели итоги деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Основной тенденцией оставался спрос на технологическое присоединение в сфере индивидуального жилищного строительства. На долю льготной категории до 15 кВт пришлось почти 94% от исполненных в 2022 году договоров на техприсоединение. Всего в минувшем году энергетики филиала присоединили 5024 новых клиентов, из них 4333 физических лиц и 691 – юридических на общую мощность 92,4 МВт. При этом спрос на техрисоединение в 2022 году превысил показатели 2021 года на 44%.

Наиболее крупным присоединенными к сетям филиала промышленным объектом стал дрожжевой завод компании «Ангел ИСТ РУС», входящей в тройку мировых лидеров индустрии. Предприятию предоставлено 4,8 МВт дополнительной мощности. В числе социально значимых объектов – технологическое присоединение рекреационного кластера «Зеленый остров», реализованного в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка» и призванного стать драйвером регионального туризма и культурной жизни. Всего электроэнергией обеспечены 47 объектов малого и среднего бизнеса, а также 12 социально значимых объектов, среди которых школы, больницы, поликлиники и ФАП.

Значительный объем электрической мощности – более 3 МВт в 2022 году было выделено многоквартирным домам в 30-33 микрорайонах, а также в жилом комплексе «Парус» на ул. Студеновская.

«В изменившихся условиях мы продолжаем развивать электросетевой комплекс для обеспечения своевременного технологического присоединения к сетям новых объектов. Главной нашей задачей остается сокращение сроков техприсоединения», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»