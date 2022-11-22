Спикер липецкого горсовета Александр Афанасьев объявил о своем уходе

Спикер липецкого горсовета Александр Афанасьев официально объявил о своем уходе Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник 22 ноября спикер горсовета Александр Афанасьев объявил о своем уходе. На 28 сессии он заявил, что оставляет пост председателя парламента. По его словам, это было сложное, но взвешенное решение. Афанасьев вернется к руководству хладокомбинатом.

- 35 человек и все достойны стать руководителем липецкого горсовета, - поделился спикер. - Здесь нет случайных людей. Липецкий горсовет - это уникальная площадка. Здесь есть педагоги, врачи, работники комбината, ресурсных организаций, строители. Кого бы депутаты не выбрали, этот человек займет достойное место в когорте тех людей, которые трудились здесь на протяжении 100 лет.

Нового спикера выберут 27 декабря. После этого Александр Афанасьев официально сложит с себя полномочия председателя парламента. Он продолжит быть депутатом по избирательному округу №31, останется возглавлять комиссию по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.