Стратегию национальной политики в Липецкой области обсуждают с федеральными экспертами

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23 ноября АНО в социальной сфере «Гражданский Университет» совместно с Управлением внутренней политики Липецкой области при поддержке ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского проводит семинар для специалистов органов власти, органов местного самоуправления, руководителей национальных общественных организаций национальных диаспор, землячеств, общественных национальных организаций по вопросам реализации Стратегии национальной политики в Липецкой области

Семинар проходит в ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. В нем принимают участие лекторы от общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблеи народов России», Общественной палаты Российской Федерации, Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ.

Встреча проходит в офлайн и онлайн режимах. Ссылка на трансляцию https://events.webinar.ru/lspu/1096180848