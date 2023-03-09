В 2022 году в «Липецкэнерго» прошли обучение и повысили квалификацию более 1500 работников

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В 2022 году в филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» прошли обучение 1394 работников производственного персонала и 168 человек административно-управленческого состава – всего 1562 специалиста. На эти цели направлено порядка 8,5 млн рублей.

Обучение проводилось на базе Воронежского, Тверского, Тульского, Кировского учебных центров «Энергетик», Ивановского государственного энергетического университет и др.

Большинство сотрудников смогли повысить квалификацию, в том числе и специалисты в возрастной категории 50 плюс в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Часть работников получили вторую профессию.

Особое внимание в 2022 году, объявленном в компании Годом охраны труда, уделялось безопасности на производстве. В липецком филиале ПАО «Россети Центр» прошли тренинги по программам «Тренер нулевого травматизма», «Риск-ориентированное мышление в области системы управления охраной труда». Кроме того, работники прошли обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и в области промышленной и экологической

«Энергетическая отрасль динамично развивается. Чтобы идти в ногу со временем, внедрять современные технологии и инновации, в «Липецкэнерго» ежегодно обучаются новым востребованным навыкам и повышают свою квалификацию более 1500 человек. В филиале созданы все условия для карьерного и личностного роста сотрудников», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»