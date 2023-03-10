Лидерство среди цифровых подарков у липчан сохранили смартфоны

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Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные пользователей, чтобы выяснить предпочтения мужчин и женщин в сфере цифровых подарков.

Как и в прошлом году, смартфоны лидируют в продажах во второй половине февраля и в первую неделю марта — на них приходится 80 % от всех гаджетов. При этом покупки в магазине значительно опережают онлайн-шопинг: из 6 устройств, только одно приобретено на сайте компании.

Предпочтения покупателей, которые выбрали презенты любимым женщинам распределились следующим образом: на первом месте смартфоны, на второй строчке фитнес-браслеты, замыкают тройку лидеров — «умные» часы. Также мужчины приобретали в подарок фотооборудование: моноподы и штативы, не пользовались спросом планшеты и гарнитуры для компьютера.

Топ продаж брендов смартфонов к 8 марта:

Honor — 38 %;

Apple и Realme, доля каждого бреда — 12 %;

Huawei — 10 %.

Продукция Samsung не попала в тройку лидеров: на корейского производителя приходится только 6 % от всех купленных электронных подарков.

Выбор женщин для поздравления своим отцам, мужьям и сыновьям аналогичный, только липецкие мамы в 2 раза чаще дарили детские часы, этот гаджет вошел в пятерку рейтинга.

«МегаФон активно развивает торговую сеть в селах и станицах региона. В этом году мы открыли порядка 60 новых точек продаж в Липецкой области. Клиентский сервис МегаФона стал доступен жителям сел Донское, Ратчино, Новоникольское, Астапово, Гудово, Ищеино, Тростное, Соловьево и других. Всего мы охватили более 50 малых населенных пунктов», — говорит Иван Бувальцев, директор МегаФона в Липецкой области.