Запрет парковок на Московской и Белана обсудили с жителями Липецка

С липчанами обсудили запрет парковок на улицах Московская и Белана Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту пятницу, 10 марта представители мэрии встретились с жителями домов на Московской и Белана в Липецке. На повестке дня – ограничение парковок.

ВДОЛЬ МОСКОВСКОЙ ЗАПРЕТЯТ ОСТАВЛЯТЬ МАШИНЫ

Вдоль магистралей хотят поставить дорожные знаки, запрещающие оставлять автомобили. На Московской планируют полностью убрать стоянки. А на Белана – ограничить по четным и нечетным дням. По обеим улицам идет сильный поток транспорта. Припаркованные машины мешают обзору водителей – из-за этого появляются очаги аварийности.

– К сожалению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП выросло, – отметил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов. – И запрещающий знак – это одна из мер по снижению числа аварий.

С липчанами обсудили запрет парковок на улицах Московская и Белана Фото: Алина ПАЛАГИНА

Чиновник назвал еще одной причиной ДТП грузовые авто. Фуры останавливаются для разгрузки, не соблюдая график.

Примерно через два месяца после согласования с липчанами вдоль Московской поставят знаки «Остановка запрещена». Нельзя будет парковаться вдоль магистрали от Мегаполиса до улицы Катукова. Однако карманы для парковки пока останутся нетронутыми.

– Мы их не убираем, но ни у кого больше не будет возможности припарковаться в правой полосе, – рассказал председатель департамента. – Мы ужесточаем требования и тем самым повышаем условия безопасности.

Липчане, которые пришли на встречу с властями, отнеслись к ситуации с пониманием. Местная жительница Татьяна рассказала lipetsk.kp.ru, что она доверяет мнению экспертов. Женщина также обратила внимание на большое количество фур.

С липчанами обсудили запрет парковок на улицах Московская и Белана Фото: Алина ПАЛАГИНА

ЖИТЕЛИ ДОМОВ НА БЕЛАНА ПРОТИВ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Следующий сбор с жителями состоялся в районе улицы Белана. Здесь, по словам чиновников, плотно припаркованные машины мешают уборке. Автомобили не дают проехать спецтехнике – почистить дороги от снега, убрать лед или насыпать пескосоляную смесь.

Липчане не разделили желание чиновников поставить дорожные знаки, ведь мест для стоянок и так не хватает.

– Мой дом – Белана, 12. В нем – 200 квартир. Парковочных мест нет. Застройщику же выгодно просто построить дом и продать квартиру, – поделился Андрей. – Я, приезжая поздно ночью, вынужден парковаться на дороге, потому что других мест нет. Установка данных знаков приведет к чему? Никаких альтернатив не предлагают. Где я должен парковаться?

Также мужчина считает, что для жителей ситуация только усугубится. Липчанин видит другое решение проблемы – расширить парковочные зоны.

С липчанами обсудили запрет парковок на улицах Московская и Белана Фото: Алина ПАЛАГИНА

Николай Дергунов заверил жителей, что полного запрета парковки вводить не собираются. В течение двух недель проведут опрос в чатах домов.

– Без общего решения, мы ничего здесь устанавливать не будем, – ответил Дергунов.

По улице Белана планируют ограничить парковку по четным и нечетным числам месяца. Напомним, с 1 марта этого года изменили время перестановки автомобилей. Ранее переместить машину можно было с 19:00 до 21:00, а теперь – с 21:00 до 00:00.