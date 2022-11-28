Автомобили с пробегом: в октябре россияне купили их на 387 миллиардов

Дешевых отечественных автомобилей с пробегом покупается примерно на одном уровне с «европейцами» и «японцами».

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» обнародовали итоги совместного исследования российского рынка легковых автомобилей с пробегом. Снижение финансовой емкости эксперты объясняют прежде всего снижением количества купленных подержанных.

Выяснилось, что 40% всех денег ушло на автомобили в возрасте до 5 лет. Автомобилей более молодого возраста покупается меньше, но денег на них тратится больше. В октябре их было куплено около 15% от общего объема, а потрачено - 155,2 миллиарда рублей. И это даже чуть больше (+1%), чем в сентябре. На машины возрастных категорий «5 – 9 лет» и «10 лет и старше» ушло соответственно на 5% и 6% меньше, чем месяцем ранее. При этом их рыночные объемы в численном количестве оказались выше.

По объему затрат на вторичном рынке лидируют европейские и японские бренды – на них приходится более 70% всех потраченных денег. Третье место в структуре финансовой емкости вторичного рынка по итогам октября заняли корейские марки. На их долю пришлось 13%, что эквивалентно 51 миллиарду рублей.

Сегмент SUV остается крупнейшим по затратам на вторичном рынке. Несмотря на это, в абсолютном выражении лидируют б/у автомобили В-класса. Эксперты в целом отмечают, что в октябре затраты выросли только по двум сегментам авто: подержанные пикапы (+5%) и минивэны (+1%). Все остальные сегменты оказались «в минусе», причем более других упали затраты на покупку автомобилей с пробегом В-класса.