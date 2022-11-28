В Липецке стали известны победители Всероссийских Педагогических игр!

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Команды педагогических вузов Барнаула, Оренбурга, Омска, Московской области, Благовещенска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Самары, Ульяновска, Ярославля, Шадринска, а также сборная Республики Беларусь собрались в Липецке, чтобы побороться за звание лучших.

Это был напряженный марафон конкурсных испытаний, который проверил на прочность интеллектуальные, спортивные, творческие и, конечно, профессиональные навыки будущих учителей. Участникам помогали липецкие школьники лицея №44, на базе которого прошло несколько ключевых конкурсов.

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В этом году Педагогические игры были посвящены 105-летию великого педагога-новатора Константина Александровича Москаленко и участники Педагогических игр показали себя настоящими изобретателями и первооткрывателями педагогических форм и направлений.

Бронза Пятых Всероссийских Педагогических игр уехала в Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д Ушинского. Вторыми стали студенты далекого, но такого яркого Благовещенского педуниверситета.

А золото заслуженно разделили блистательные команды Омского и Шадринского педуниверситетов!

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Фото предоставлено пресс-службой ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.