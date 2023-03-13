Спортсмены «Липецкэнерго» – серебряные чемпионы Спартакиады трудовых коллективов

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Спортсмены липецкого филиала ПАО «Россети Центр» в общекомандном зачете заняли 2 место в спартакиаде трудовых коллективов города Липецка 2022 года. Подведение итогов и торжественная церемония награждения состоялись в Доме культуры «Рудничный».

Состязания традиционно проходили в двух группах: энергетики выступали в первой – среди организаций, в которых трудятся свыше 350 человек. «Липецкэнерго» в соревнованиях представили 35 спортсменов.

Спартакиада проходила с февраля по октябрь прошлого года и включала соревнования по 9 программам: полиатлону, лыжным гонкам, волейболу, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, шахматам, настольному теннису и гиревому спорту.

Лучшими энергетики стали в состязаниях по волейболу, дартсу и гиревому спорту. Второе место заняли в лыжных гонках, мини-футболе и соревнованиях по настольному теннису.

«Энергетики традиционно показывают высокие спортивные результаты на соревнованиях разного уровня. Спорт дает возможность продемонстрировать не только достойную физическую подготовку, но и командный дух, сплоченность и волю к победе», – отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»