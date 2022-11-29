Рынок нефти в ожидании важных событий

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- Сейчас рынок нефти находится в ожидании двух ключевых событий – объясняет ситуацию Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» - Это заседание ОПЕК+ 4 декабря и объявление «потолка цены» для российской нефти или наступление срока полного эмбарго нефти со стороны Евросоюза (5 декабря).

С середины ноября цены на рынке нефти демонстрируют нисходящий тренд. Основным драйвером выступил очередной всплеск Ковида в Китае. Это приводит к карантинам в крупных городах, остановкам производства, общему сокращению деловой активности, а также перелетов.

Кроме того, на нефтяные котировки с 15 по 22 ноября давило укрепление доллара к основным валютам, но публикация протокола ноябрьского заседания ФРС запустила корректировку. И хотя регулятор повысил ставку по федеральным фондам на 75 б.п в четвертый раз подряд, риторика сгладилась, и рынок начал отыгрывать консенсус о том, что темп повышения ставки ФРС существенно замедлится.

Что касается заседания министерского комитета ОПЕК+, то оно порождает противоречивые слухи. Причем рынок сейчас настолько близок к балансу, что информация о неподтвержденном плане увеличить добычу обвалила цены за день на 5%, а официальное опровержение моментально восстановило цены. В целом страны-члены альянса ОПЕК+ демонстрировали предрасположенность к максимальному сохранению уже достигнутых договоренностей.

Говоря об эмбарго на нефть и/или «потолку цен», отмечу, что в Евросоюзе пока не получилось выработать единое решение по предельной цене. Установление максимальных цен на уровне 65-70 долларов за баррель, легализация всех поставок и действие международных страховок будет означать для рынка рост предложения. Если же реализуется вариант с полным эмбарго/нереалистичной ценой «потолка», мировые цены на нефть вернутся в диапазон 90-95 долларов.

В базовый сценарий в ожидании новостей закладываем сохранение договоренностей ОПЕК+ и завершение пика ковидных ограничений в Китае к середине декабря, цену на уровне 90 долларов за баррель Брент к концу 2022 года и 85 долларов за баррель Брент в среднем в 2023 году, - прогнозирует эксперт.