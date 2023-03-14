Игорь Артамонов: Нетипичная в этом году ситуация с паводком

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провёл еженедельное совещание. Одной из главных тем стал паводок, который в этом году в регионе имеет нетипичный характер. Осенние дожди глубоко пропитали грунт. Таяние снега, а также дождь превращают низины в затопленные участки, а реки сильно выходят из берегов.

В целях безопасности своевременно было принято решение о перекрытии ряда местных дорог и региональных трасс. С жителями была проведена работа – людей проинформировали об альтернативных путях объезда подтопленных дорог. Сёла, куда пришла большая вода, для подстраховки обеспечили продуктами и медикаментами. К счастью, ни один населённый пункт в настоящее время не отрезан от большой земли.

«С погодой, конечно, не поспоришь, но обеспечить безопасность жителей мы обязаны и для этого были предприняты все необходимые меры. Отдельно хочу отметить работу глав районов и профильных служб – среагировали быстро, проинформировали население и продолжают контролировать ситуацию», – сказал Игорь Артамонов.

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Наиболее сложная обстановка сложилась в Лебедянском и Данковском районах. Сегодня губернатор попросил руководителей этих муниципалитетов доложить о текущей ситуации. В Лебедяни оказались подтопленными жилые дома. Глава района роман Ченцов назвал ситуацию нестандартной, так как уже много лет паводка такого масштаба в городе не фиксировали. Для устранения последствий в Лебедяни задействовали все силы и средства. Сейчас все дома подключены к теплу и электричеству, воду из подвалов откачали – осталось всё высушить, чтобы избежать сырости и неприятных последствий.

Глава Данковского района Валерий Фалеев отметил, что в этом муниципалитете весенние воды создали в основном дорожные проблемы – затопленными оказались несколько мостов. Тем не менее ситуация контролируемая, жители в безопасности и обеспечены всем необходимым.

Как отметил руководитель управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов, пик паводка в регионе пройден. По его словам, сейчас наметилась тенденция к снижению уровня воды. Губернатор поручил главам районов и профильным ведомствам держать ситуацию на особом контроле до полной уверенности, что вода отступила. «Будем надеяться, что погода не приготовит неприятных сюрпризов, и пока продолжим работать в режиме повышенной готовности», – подытожил Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.