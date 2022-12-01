Единый тариф за капремонт введут с 1 января 2023 года в Липецкой области

В Липецкой области увеличивают плату за капремонт Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 1 января 2023 года в Липецкой области начнет действовать единый тариф на капремонт. Он составит 11,8 рублей за кв.м. Размер взноса перестанет зависеть от этажности и степени благоустроенности дома.

В настоящее время липчане платят от 8,7 до 10,8 рублей за кв.м. С нового года в перерасчете на двухкомнатную квартиру, жители начнут отдавать за капремонт на 100 рублей больше. На разницу в сумме можно будет отремонтировать, к примеру, 50 крыш или 94 лифтов. Льготники меньше других заметят повышение так как пропорционально вырастет сумма компенсации.

- В Липецкой области экономически обоснованный размер взноса составляет 30 рублей за кв. метр, - пояснили в пресс-службе регионального ФКР. - Однако, о таком увеличении в нашем регионе речи не идет, так как это слишком большая финансовая нагрузка на граждан. Если сравнивать с другими областями, мы на 25 месте в стране по размеру взноса из 85 субъектов, которые отчитываются по программе капитального ремонта.

К единому тарифу уже присоединились 52 и 85 регионов. Такова федеральная тенденция, обозначенная в Методических рекомендациях Минстроя. Напомним, что с 1 декабря 2022 года в регионе дорожает коммуналка. Ежегодную индексацию на первый зимний месяц перенесли с лета 2023 года. Следующее повышение тарифов случится только в 2024 году.