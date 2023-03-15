Фондовый рынок: россияне верят, что такие инвестиции могут приносить доход

Значительная часть из тех, кто готов инвестировать, хотела бы получать доход ежеквартально.

Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного аналитиками банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и УК «Открытие».

Оказалось, что 55% респондентов верят в возможность получения дохода от инвестиций в фондовый рынок. Большинство из тех, кто готов инвестировать, хотело бы получать доход регулярно, раз в квартал. Среди сторонников инвестиций в фондовый рынок, чаще всего уже делают это сами жители Москвы и Московской области (19%), меньше всего - Северного Кавказа (5%). К слову, 9% не верят в доходы от вложений в фондовый рынок, потому что имеют собственный неудачный опыт.

Основными препятствиями для вложения денег в финансовые инструменты фондового рынка россияне называют отсутствие профессиональных знаний в сфере инвестиций, боязнь потерять свои накопления в результате падения рынка, недостаточное количество денег для начала инвестиций и даже недоверие инвестиционным компаниям. А вот 10% респондентов предпочитают другие финансовые инструменты (депозиты, накопительные счета, недвижимость), считая их более надежными.

- Несмотря на сложности, с которыми столкнулся российский фондовый рынок в прошлом году, большинство россиян видят в инвестициях реальный источник дохода. И это правильная позиция, ведь взлеты и падения – это неотъемлемая часть фондового рынка, которая позволяет ему двигаться вперёд и достигать новых исторических максимумов. Результаты опроса подтвердили, насколько важно развивать рынок коллективных инвестиций, ведь большинство респондентов не решаются вложить средства именно из-за отсутствия профессиональных знаний. Это значит, что сейчас особенно востребованы инвестиционные продукты под управлением профессионалов, которые не только не требуют от инвесторов наличия специальных знаний, но и экономят их время и доступны всего от 100 рублей, - уверен Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).

Что касается сторонников другого рода вложений, то 64% россиян откладывают деньги на крупные покупки или будущую пенсию. Однако лишь 18% опрошенных делают это регулярно (в ЦФО это 24%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 23%).