Аналитика: количество покупок россиян на 8 марта выросло на треть

Перечень объектов, в которых вырос объем покупок, оказался схожим с 23 февраля.

Эксперты банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ) проанализировали расходы клиентов накануне и в день 8 марта. Интересным итогом стало то, что среднедневной объем расходов по картам 6 и 7 марта в этом году на треть превышал траты непосредственно в праздничный день.

Согласно полученным данным, накануне и непосредственно в праздничный день 8 марта было совершено на 33% больше покупок и потрачено на 13% больше денег по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост трат зафиксирован в магазинах бытовой техники и электроники — на 31% по суммам расходов и в 4,7 раза по количеству покупок. В кафе, ресторанах и клубах траты выросли на 35% в объеме и на 32% в количестве. Также в сравнении с 2022 годом увеличились расходы на покупку ювелирных изделий — на 25% по сумме и на 11% по количеству.

Снижение же в объемах, несмотря на некоторые увеличение самого числа покупок, зафиксировано в магазинах сегмента масс-маркет, супермаркетах и медицинских организациях, включая косметологические медицинские услуги.