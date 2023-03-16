Специалисты «Липецкэнерго» выявили более 890 фактов хищений электроэнергии в 2022 году

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В 2022 году специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» выявили более 890 фактов неучтенного и бездоговорного потребления электрической энергии. Нарушения обнаружены в ходе проверок приборов учета потребителей и рейдов, которые проводятся на постоянной основе.

Общий объем безучетного потребления электроэнергии достиг 73 млн кВт*ч. Для сравнения – указанный объём соответствует годовому потреблению двух районов, к примеру, Становлянского и Краснинского. В денежном выражении ущерб составил 286 млн рублей.

Среди наиболее распространенных нарушений - подключение питающего кабеля до расчетного счетчика в границах балансовой принадлежности потребителя; нарушение пломб сетевой организаций, включая антимагнитные; самовольное вмешательство в работу прибора учета.

Кроме того, в ходе рейдовой работы выявлены 68 нарушителей, которые потребляли электроэнергию самовольно, не оформив договор энергоснабжения со сбытовой компанией. В отношении каждого составлены акты бездоговорного потребления электрической энергии, общая стоимость которых превысила 31 млн рублей.

«Действия нарушителей ведут к снижению качества и надежности электроснабжения добросовестных потребителей, предприятий и социальных объектов. «Липецкэнерго» ведет постоянную борьбу с нарушителями, которым необходимо помнить, что оплатить потреблённую электроэнергию все равно придется, но в размере в разы превышающем фактический объем потребления. Кроме того, за незаконное электропотребление предусмотрена административная и уголовная ответственность», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Если вам стало известно о хищении электрической энергии, сообщите о данном факте энергетикам через сервис «Останови энеговоровство электроэнергии!» на сайте «Россети Центр» или по электронной почте: vorunet@mrsk-1.ru

Фото предоставлено «Липецкэнерго»