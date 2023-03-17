Игорь Артамонов: Необходимо уточнять у жителей, что конкретно им надо от той или иной территории

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов встретился со Светланой Калининой, членом Центрального штаба ОНФ, координатором Центра мониторинга благоустройства городской среды. Они обсудили итоги рабочей поездки Светланы Калининой в регион. В частности, работу с управляющими компаниями и жильцами многоквартирных домов в части общедомового имущества и благоустройства.

Светлана Калинина отметила, что жалобы жильцов на работу коммунальщиков поступают в ОНФ со всей страны. И это проблема многих регионов. Игорь Артамонов сообщил, что проблемы сферы ЖКХ стоят на контроле. Стороны договорились активнее работать по жалобам жителей с ОНФ.

Также обсудили важность сохранения объектов культурного наследия. На рубеже девяностых-нулевых многие из них оказались в частных руках. Например, ряд исторических зданий в Ельце. «Изъятие их обратно в государственную собственность – процесс небыстрый и сложный, сопряженный с судебными решениями. Но это наша история и работу мы не остановим, в том числе с помощью народного фронта», – подчеркнул Игорь Артамонов.

В ходе встречи затронули и тему благоустройства общественных пространств. Игорь Артамонов рассказал Светлане Калиной об успешных примерах, работе с жителями и их активном участии в выборе территорий благоустройства.

«Необходимо плотнее работать с жителями, уточнять, что конкретно им надо от той или иной территории. Усилим контроль качества выполненных работ. Два плохо вкрученных болта могут легко перечеркнуть многомесячные усилия. Главы районов должны ответственнее подходить к приемке объектов», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.