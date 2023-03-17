Игорь Артамонов: Везет тем, кто занимается, кто вкладывает в себя, кто строит свой успех

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Церемония награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также их наставников, прошла в правительстве Липецкой области. Грамоты и благодарственные письма им вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Приятно видеть так много талантливых умных, грамотных молодых людей, которые уже прославили свою школу, свой город и регион на олимпиадах различного уровня. Везет тем, кто занимается, кто вкладывает в себя, кто строит свой успех. И я знаю, что в этом зале сто процентов таких ребят. Вы трудитесь, занимаетесь дополнительно, грызете гранит науки. Продолжайте в том же духе – учитесь и прославляйте Липецкую область. Мы еще не раз вспомним ваши победы. Верю в ваше будущее», – сказал Игорь Артамонов.

В этом году в региональном этапе олимпиады приняли участие 1365 школьников из образовательных учреждений Липецкой области. Обучающиеся продемонстрировали свои знания по 24 предметам. Кроме того, участники регионального этапа олимпиады 7-8 классов (91 школьник) пробовали свои силы в олимпиаде по астрономии имени В.Я. Струве, в олимпиаде по физике имени Дж. К. Максвелла, в олимпиаде по математике имени Л. Эйлера. Чаще всего школьники выбирали такие предметы, как математика, физика, русский язык.

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По итогам олимпиады в копилке достижений региона 62 победы (57 обучающихся) и 219 призовых мест. При этом 17 школьников стали победителями и призёрами олимпиад сразу по нескольким предметам.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с 10 января по 22 февраля 2023 года по французскому языку, литературе, русскому языку, информатике, химии, основам безопасности жизнедеятельности, физике, биологии, астрономии, экономике, искусству (МХК), обществознанию, экологии, математике, истории, географии, физической культуре, праву, английскому языку, технологии, немецкому языку, испанскому языку, итальянскому языку, китайскому языку. В состав жюри регионального этапа олимпиады вошли преподаватели ведущих вузов региона.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.