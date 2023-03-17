В «Липецкэнерго» подвели итоги деятельности за 2022 год

.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» состоялась Коллегия, посвященная итогам деятельности за 2022 и задачам на текущий год. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности компании «Россети Центр и Приволжье» Ольга Даньшина, директор филиала «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин, заместители директора по направлениям и руководители районов электрических сетей.

Открывая совещание, Ольга Даньшина подчеркнула: «Важным условием достижения целей является конструктивный диалог и личная заинтересованность каждого участника процесса. Безусловным приоритетом деятельности должна оставаться безопасность персонала».

В итоговом докладе директор «Липецкэнерго» отчитался, что в 2022 году филиал выполнил все ключевые задачи по обеспечению стабильной работы электросетевого комплекса – своевременное исполнение инвестиционной и ремонтной программ, увеличение объема технологического присоединения, сохранение устойчивого финансового положения.

На развитие электросетевого комплекса «Липецкэнерго» и обеспечение его стабильной работы направлено более 2 млрд рублей. Новым клиентам предоставлено более 90 МВт мощности, что на 32 % больше, чем в 2021 году. Продолжена работа в рамках Программы цифровой трансформации. Для улучшения качества коммуникаций и обслуживания потребителей в филиале проводятся еженедельные «Дни клиентов».

«2022 год был непростым, но мы преодолели трудности. Уверен, что в текущем году мы выполним основные стратегические цели филиала, от которых зависит качественное и надежное энергоснабжение потребителей. Мы продолжим автоматизацию районов электрических сетей, внедрение систем учета электроэнергии, реализацию мероприятий по реконструкции сетей и обеспечению их надежного функционирования, а также предоставим новые энергетические мощности для поддержки развития региона», – отметил директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.

Завершилось мероприятие вручением памятной награды за лучшие результаты в работе по снижению потерь электроэнергии руководителю Становлянского РЭС Дмитрию Кашину.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»