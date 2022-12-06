Интеграция и адаптация мигрантов в Липецкой области

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АНО в социальной сфере «Гражданский Университет» совместно с Управлением внутренней политики администрации Липецкой области при поддержке ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского организовали ряд мероприятий по проблемам социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области.

29 сентября этого года состоялся круглый стол на тему: «Миграционные процессы в Липецкой области: сложности и перспективы». На встрече выступили представитель отдела координации деятельности по противодействию терроризму Правительства Липецкой области, представители кафедры государственно правовых дисциплин ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Встреча «Своих не бросаем» состоялась 20 октября. Общественные организации презентовали свои проекты, которые победили в специальном конкурсе. Спикеры рассказали, какую социальную помощь они оказывают мигрантам из Донбасса на территории Липецкой области. Участники узнали о гуманитарной акции «Народы вместе – сквозь года», которая направлена на установление связей между жителями ДНР, ЛНР и отдельными регионами Украины с общественными объединениями и гражданскими активистами из России, с целью укрепления межрегиональных и межнациональных отношений.

Встреча «День народного единства» состоялась накануне праздника 3 ноября. Участники узнали исторические аспекты, которые положили начало для народного единения. С презентацией проекта «Гостеприимный многонациональный «Дом»» выступила Курбанова Татьяна Ивановна, помощник руководителя общества мусульман Липецкой области, руководитель ЛООО «Содействия дружбе народов «Культурный центр «Дар»». Также во встрече принял участие Безруких Олег Евгеньевич, настоятель Никольского храма с. Каменка Задонского района, доцент кафедры философии, политологии и теологии ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

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23 ноября был проведен семинар для специалистов органов власти, органов местного самоуправления, руководителей национальных общественных организаций национальных диаспор, землячеств, общественных национальных организаций по проблемам социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области. В семинаре приняли участие лекторы от общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблеи народов России», Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, антитеррористического комитета Липецкой области,

А 2 декабря был проведен большой круглый стол по проблемам социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области. На круглом столе обсуждались темы представителями прокуратуры, социальной защиты, миграционной службы, такие как актуальные вопросы пребывания иностранных граждан в РФ с учётом текущей ситуации; региональная программа переселения, содействие иностранным гражданам в трудоустройстве; исполнение законодательства в сфере этноконфессиональных отношений.

В мероприятиях принимали участие представители органов власти, национальных диаспор, землячеств, общественных национальных организаций, некоммерческих организаций, которые осуществляют свою деятельность в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство Липецкой области.

Фото предоставлено пресс-службой

ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского