Уголовное дело о взятках в 4 млн рублей в МЧС Липецкой области направят в суд

Руководитель СКР Липецкой области Евгений Шаповалов провел брифинг Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 8 декабря руководитель СКР Липецкой области Евгений Шаповалов провел брифинг. Генерал-майор юстиции рассказал о резонансных коррупционных уголовных делах в регионе.

Всего с начала года в ведомстве рассмотрели 170 сообщений о коррупционных преступлениях - на 7% больше, чем в 2021-ом. Возбудили 140 уголовных дел. Ущерб от злодеяний составил более 3,5 млн рублей.

- Коррупционные преступления по своей природе относятся к латентным видам преступлений, - пояснил Евгений Шаповалов. - В большинстве случаев мы выявляем дополнительные эпизоды на этапе следствия. Так было по уголовному делу в отношении руководства регионального МЧС России. Изначально работали с одними сотрудниками, а потом начали "раскручивать клубок". И сейчас обвинение предъявили достаточно большому количеству должностных лиц.

Так, уголовное дело о получении и дачи взяток, мошенничества, превышении и злоупотреблении полномочиями находится в завершающей стадии. По данным следствия, бывший начальник регионального ГУ МЧС Михаил Салфетников через главного бухгалтера получил от фирмы, занимающейся обслуживанием систем оповещения, взятку в 3 млн рублей. За это организации помогли победить в аукционе. С ней заключили госконтракты на 90 млн рублей.

Также в июле и ноябре 2019 года экс-начальник управления получил 250 тыс. рублей от подчиненных за покровительство по службе.

- Уголовное дело состоит из 85 томов, - добавил главный следователь Липецкой области. - Провели большое количество экспертиз, очных ставок, допросили практически всех сотрудников МЧС. В уголовном деле 8 фигурантов - это должностные лица - руководители подразделений, которым в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в мошенничестве, направленном на хищение группой лиц денежных средств сотрудников и работников ГУ МЧС, дачи и получении взяток за принятие решений по социальным выплатам, премиям и материальной помощи в размере от 30 тысяч до 1,2 млн рублей.

Кстати, обвиняемые вину не признали. В ближайшее время их ознакомят с материалами и уголовное дело направят в суд.

Руководитель СКР Липецкой области Евгений Шаповалов рассказал о коррупционных преступлениях Фото: Юлия КЛЮЕВА

По словам Евгения Шаповалова, основная задача - в профилактике преступлений коррупционной направленности. В региональном СКР работает горячая линия "Остановим коррупцию" - 89086018642 или 123 с мобильного. Все сигналы отрабатывают. Анонимные звонки рассматривают в отдельном порядке. Липчан, которые столкнулись с вымогательством взяток, просят фиксировать этот факт. Например, записывать видео или аудио.

Уголовное дело о взятках в 4 млн рублей в МЧС Липецкой области передадут в суд Фото: Юлия КЛЮЕВА

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