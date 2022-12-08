Главный следователь Липецкой области рассказал о коррупционном деле экс-начальника управления дорог и транспорта и бывшего вице-губернатора

Евгений Шаповалов провел брифинг Фото: Юлия КЛЮЕВА

Руководитель СКР Липецкой области Евгений Шаповалов на брифинге 8 декабря рассказал о громком коррупционном уголовном деле. Его фигурант - бывший начальник регионального управления дорог и транспорта Валентин Малахов. Он уже находится на скамье подсудимых.

Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями из корыстной и личной заинтересованности - ч.3 ст.285 УК РФ. Такое же обвинение предъявили бывшему вице-губернатору Илье Тузову. Он выехал за рубеж еще на стадии следствия, поэтому его объявили в розыск. Процедуру экстрадиции запустят, когда установят страну, в которой он скрывается.

По версии следствия, обвиняемые помогли дорожной компании выиграть в аукционе на ремонт дорог. Они завысили сумму сделки, которая составила 300 млн рублей. В итоге бюджет региона потерял 33,5 млн рублей.

- Тузов привлек Малахова к совершению преступления, - пояснил Евгений Шаповалов. - Последний выполнял согласованные с Тузовым действия, чтобы создать условия для победы фирмы. К этому привлекали сотрудников регионального управления дорог и транспорта, а также Дорожного агентства Липецкой области. Так, обвиняемые злоупотребили своими должностными полномочиями в интересах третьего лица. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.