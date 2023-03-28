Экспорт продукции липецких компаний малого и среднего бизнеса в 2022 году превысил 1 миллиард рублей

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Это ежегодное знаковое мероприятие для предприятий малого и среднего бизнеса, имеющих выход на международный рынок. В Липецкой области конкурс «Экспортер года» проводится с 2019 года, всего в нем участвовало свыше 100 компаний. Главная идея конкурса - показать, что экспортная деятельность перспективна и выгодна, а шансы вывести свою продукцию на международный рынок есть у всех. Организатором выступил Центр поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес») совместно с правительством региона.

Свыше 50 малых предприятий области сегодня ориентированы на экспорт более чем в 50 стран мира. Ассортимент товаров разнообразен - сельхозпродукция, металлоконструкции, нефтехимия, станки, замороженные полуфабрикаты и многое другое.

- Бизнесу пришлось открывать для себя новую географию, новую логистику. Но 2023 год - это и год возможностей. Несмотря на санкции, очень большой интерес к нашим товарам проявляют Китай, Иран, Индия, - отметил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов. - Новые рынки осваивать очень непросто - это другая ментальность, юрисдикция и правовое поле. Но бизнесменам всегда помогут в Центре поддержки экспорта в плане инвестиционной помощи - по линии торгово-промышленной палаты, с торговыми представителями.

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По итогам года Центр в два раза перевыполнил плановые показатели, поставленные перед ним Минэкономразвития РФ и Российским экспортным центром. В 2022 г. около 30 липецких компаний при поддержке Центра поддержки заключили экспортные контракты на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Среди новых международных площадок - Сербия, Грузия, Таджикистан, Болгария и другие. В планах на 2023 год - участие в бизнес-миссиях и выставках в таких странах, как Египет, Туркменистан, Иран, Ирак, Индия, Уганда, Саудовская Аравия, Китай и других восточных государствах.

- В условиях санкций идет переориентация нашей деятельности с Запада на Восток. Вся наша работа влияет на репутацию области, появляется все больше липецких компаний с продукцией, соответствующей международным стандартам, - это напрямую взаимосвязано с инвестиционой привлекательностью нашего региона, - подчеркнул начальник Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов.

Победители были выбраны по пяти номинациям: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в металлургической отрасли», «Удачный старт» и «Прорыв года». Участники, занявшие первые места, получили сертификаты (стоимость каждого - 70 тыс. рублей) на оплату авиабилетов для участия в международных выставках и бизнес-миссиях, организуемых Центром поддержки экспорта.

- Почти 30 тыс. тонн нашей продукции (пластичные смазки и эмульсолы для металлообработки) идет на экспорт - в страны ближнего зарубежья. Рассматриваем выход на рынки Вьетнама, Африки. Отмечу очень четкую работу Центра поддержки экспорта, с которым сотрудничаем не первый год, - там работают профессионалы своего дела, - поделился победитель в номинации экспортер года в сфере промышленности» гендиректор ООО «АВИКС ГРУПП» Олег Доброхотов.

В Липецком регионе на постоянной основе идет проработка новых направлений поддержки предпринимательства. Это позволяет расширять географию экспорта, что способствует повышению конкурентоспособности продукции липецких компаний и экономики региона в целом. Осваивать зарубежные рынки предприятиям помогает Центр поддержки экспорта, который работает в структуре центра «Мой бизнес» и действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Владимир КУЛИК