Арест на 6 месяцев продлили жителю Липецка, напавшему с топором на бывшую жену при дочери

Жителю Липецка, напавшему с топором на бывшую жену при дочери, продлили срок заключения под стражей на 6 месяцев Фото: Алина ПАЛАГИНА

Арест на 6 месяцев подлили 35-летнему жителю Липецка, который на глазах у 8-летней дочери напал с топором на бывшую жену и ее нового возлюбленного. В этот вторник, 28 марта, в Советском районном суде прошло первое слушание по уголовному делу – липчанина обвиняют в покушении на убийство.

Напомним, мужчину разозлила фотография бывшей супруги с незнакомцем в соцсетях. 16 августа прошлого года ревнивец решил нанести женщине неприятный визит. Взял топор и пошел искать липчанку в районе, где она снимала квартиру. Увидев экс-жену с новым приятелем, горожанин пришел в ярость.

Изверг ударил ухажера по голове топором, а затем набросился на бывшую. Женщина получила около четырех ударов по голове и груди. Пару спасли прохожие – остановили злодея и вызвали скорую.

16 августа прошлого года липчанин из ревности напал на бывшую супругу и ее нового возлюбленного Фото: Алина ПАЛАГИНА

16 апреля у подсудимого закончился бы срок заключения под стражей. В зале суда липчанин просил изменить меру пресечения, например, на домашний арест. Об этом ходатайствовал и адвокат.

– До конца доводить преступный умысел не собираюсь, – высказался подсудимый.

Также горожанин сообщил, что узнал о дате судебного заседания за день – 27 марта. На вопрос судьи, достаточно ли времени было на подготовку, ответил положительно.

По словам стороны обвинения, основания для того, чтобы определить другую меру пресечения, отсутствуют. Кроме того, к материалам дела приобщили письма бывшего мужа к потерпевшей. В них мужчина угрожает расправой.

Прокурор также отметил, что преступление относится к категории особо тяжких. Липчанину грозит от 8 до 20 лет колонии по части 3 статье 30, части 2 статье 105 УК РФ.

– Это безальтернативная мера наказания, – добавил прокурор. – То есть, иной ответственности не предусматривается.

В итоге, судья перенесла рассмотрение дела на 20 апреля. Прошение стороны защиты отклонили – мужчине продлили заключение под стражей по 6 сентября 2023 года.