Лица «Стального дерева»: Вячеслав Червяков

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А еще он любит делиться секретами и полезными навыками с такими же, как он, увлеченными ребятами. Фонд «Милосердие» помог ему организовать серию занятий для особенных детей и детей-сирот Липецкой области.

На средства гранта программы «Стальное дерево» Вячеслав купил новую печь для обжига керамики и расходные материалы. Все прошлое лето он лично проводил мастер-классы в оздоровительном лагере «Елочка», где отдыхали дети со всех интернатов и коррекционных школ региона. На занятиях ребята с ограниченными возможностями здоровья не только учились создавать из глины игрушки-свистульки и предметы посуды. Всем им надолго запомнится общение с обычными сверстниками, когда они вместе творили глиняное чудо.

В планах мастера наладить изготовление оригинальной сувенирной продукции для продвижения народной культуры. Вячеслав планирует использовать оборудование для проведения мастер-классов в постоянной студии в Липецке и на событийных мероприятиях для жителей и гостей региона. В помощь обучению молодежи он хочет создать серию онлайн-уроков по изготовлению игрушки и керамики.

Программа «Стальное дерево» по поддержке социальных инициатив жителей регионов действует уже седьмой год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 90 млн рублей. В прошлом году обладателями грантов стали 74 жителя из трех федеральных округов России.

В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» из 13 регионов страны поступило около 500 заявок. Завершенные проекты помогли благоустроить общественные пространства, открыть новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, создать условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержать инвалидов, провести культурно-исторические мероприятия.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».