В Липецке будут судить бывших полицейских, которые грабили автозаправки и магазины Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить двух участников банды, которые оказались бывшими полицейскими. По данным следствия, с января по май 2022 года липчанин и житель Подмосковья 35 лет грабили сетевые магазины, автозаправки. Они также напали на машину «Почты России», в которой перевозили выплаты для пенсий. Злодеи обстреляли спецтранспорт и даже использовали взрывчатку, чтобы остановить его. К счастью, водителю удалось уехать.

Всего злодеи заполучили более 400 тысяч рублей. У обвиняемых было огнестрельное оружие, боеприпасы. «На дело» они шли в полицейской форме.

- Отличием банды являлась высокая степень конспирации и слаженности, так как её участниками были бывшие сотрудники правоохранительных органов, владеющие методами и средствами оперативно-розыскной деятельности, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.

Действия липчан квалифицировали по ч.1,2 ст.209 УК РФ «Создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях», а также в семи эпизодах ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере». Обвиняемые находятся под стражей.

Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Материалы направили в суд.

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