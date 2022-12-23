В ЛГПУ реализовали просветительский проект для молодежи

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В Липецкой области АНО в социальной сфере «Гражданский Университет» вместе с Липецким государственным педагогическим университетом имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» при поддержке Управления внутренней политики Администрации Липецкой области был реализован просветительский проект для учащейся молодежи «Наследие Петра I: духовно-нравственное, межконфессиональное, межнациональные отношения».

В год 350-летия со дня рождения императора в школах шести муниципалитетов региона были прочитаны публичные лекции по теме проекта кандидатом исторических наук, директором института истории, права и общественных наук Еленой Александровной Найденовой о его деятельности. Ученики 9-11 классов региона узнали о связи императора Петра Первого и Липецкой земли: о фактах пребывания императора здесь, строительстве по его приказу Липецких железоделательных заводов, о местных реликвиях.

А 15 декабря в стенах Липецкого педагогического состоялась презентация карты «Наследие Петра Первого и Липецкий край», участниками которой стали представители муниципальных органов власти, учащиеся и учителя образовательных организаций 20 муниципалитетов.