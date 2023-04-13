Сотрудники НЛМК получают спецодежду с помощью мобильного приложения

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Новый сервис объединяет в личном кабинете средства индивидуальной защиты под конкретного сотрудника. На телефон автоматически приходят напоминания о том, что пора получить новые СИЗ, а в приложении можно посмотреть доступные размеры, забронировать спецодежду и записаться на склад.

Мобильное приложение уже установили около 15 тысяч сотрудников, а больше 4000 воспользовались виртуальной записью на склад спецодежды. В результате время выдачи СИЗ на каждого сотрудника удалось сократить до 10 минут. Для удобства в этом году на проходных комбината появятся и терминалы с доступом к мобильному приложению.

- Как только я узнал о новом приложении сразу решил его опробовать. Приложение удобное и понятное. Самая долгожданная функция для сотрудников – это выбор размера. Раньше, по приходу на склад могло оказаться так, что нужного размера на данный момент нет в наличии. Теперь все видно в режиме онлайн, - рассказал инженер-электроник кислородного цеха Евгений Лобеев.

При выборе спецодежды сотрудник может ознакомиться с его характеристиками, составом и назначением. В мобильном приложении также есть возможность подать заявку на списание спецодежды. Появилась в приложении и виртуальная примерочная. Работник может загрузить свою фотографию задать параметры (рост, вес, телосложение) и создать своего цифрового двойника. Он продемонстрирует с экрана как будет сидеть костюм спецодежды, или каска. Также в приложении сотрудники могут оставлять оценки качества выданных СИЗ.

- Для нас было важно создать удобный, современный сервис для сотрудников комбината. Он с одной стороны экономит время получения СИЗ, с другой собирает обратную связь по качеству спецодежды, что в дальнейшем позволяет сделать работу на НЛМК еще более безопасной и комфортной, - рассказал начальник управления снабжения НЛМК Андрей Языков.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.