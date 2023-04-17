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Общество17 апреля 2023 7:34

Боец из зоны СВО опроверг жалобы на командиров полка, где служат липецкие, рязанские и тамбовские мобилизованные

Военнослужащий признался, что видео с ложной информацией записали под давлением ротного
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В сети опубликовали видео, где бойцы пожаловались на пропавшую технику

В сети опубликовали видео, где бойцы пожаловались на пропавшую технику

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В выходные в сети появилось видео от бойцов 387 полка, которые жаловались на командование. Там служат мобилизованные из Липецкой, Рязанской и Тамбовской областей. В ролике пятеро военнослужащих из зоны СВО рассказали о пропавшей технике, гуманитарной помощи, которая до них не доходит, а также о неподобающем отношении к солдатам. Через несколько дней их слова опроверг младший сержант из того же полка. Боец на видео признался, что записал ролик с жалобами под давлением командира роты.

- Я боялся физической расправы от него, - рассказал мужчина. – 15 апреля с другими военнослужащими выложил ложные данные, порочащие честь и достоинство полковника и майора. Текст предоставил командир. Ложные данные готов опровергнуть. В нашем полку все не так, как было сказано на видео. Приношу свои извинения. Готов понести наказание.

Как сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области, после публикации ролика представители региона и Рязанской области договорились совместно разобраться в ситуации. Напомним, что руководители регионов неоднократно посещали военнослужащих 387 полка. Липецка область передала туда 3 автомобиля и спецсредства на 7 миллионов рублей, а также дополнительный груз на 4 миллиона.

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