Боец из зоны СВО опроверг жалобы на командиров полка, где служат липецкие, рязанские и тамбовские мобилизованные

В сети опубликовали видео, где бойцы пожаловались на пропавшую технику Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В выходные в сети появилось видео от бойцов 387 полка, которые жаловались на командование. Там служат мобилизованные из Липецкой, Рязанской и Тамбовской областей. В ролике пятеро военнослужащих из зоны СВО рассказали о пропавшей технике, гуманитарной помощи, которая до них не доходит, а также о неподобающем отношении к солдатам. Через несколько дней их слова опроверг младший сержант из того же полка. Боец на видео признался, что записал ролик с жалобами под давлением командира роты.

- Я боялся физической расправы от него, - рассказал мужчина. – 15 апреля с другими военнослужащими выложил ложные данные, порочащие честь и достоинство полковника и майора. Текст предоставил командир. Ложные данные готов опровергнуть. В нашем полку все не так, как было сказано на видео. Приношу свои извинения. Готов понести наказание.

Как сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области, после публикации ролика представители региона и Рязанской области договорились совместно разобраться в ситуации. Напомним, что руководители регионов неоднократно посещали военнослужащих 387 полка. Липецка область передала туда 3 автомобиля и спецсредства на 7 миллионов рублей, а также дополнительный груз на 4 миллиона.