Зимнюю одежду, мобильные бани и газовые горелки отправили в зону СВО из Липецка Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

По поручению губернатора Игоря Артамонова бойцам в зону СВО отправили гуманитарную помощь – зимнюю одежду, обувь, продукты и газовые горелки из Липецка. Также в две воинские части, где служат липчане, доставят мобильные банные комплексы и нательное белье, сообщает пресс-служба регионального правительства. Спикер Облсовета Дмитрий Аверов и начальник управления административных органов по Липецкой области Игорь Грехуха встретятся с военнослужащими земляками и командирами подразделений.

Напомним, в областном центре до 15 февраля проходит патриотическая акция ко Дню защитника Отчества. Школьники могут оправить солдатам в зону СВО письма с поздравлениями. Их принимают в двух пунктах сбора корреспонденции. Это ФГБУ «Дом офицеров Западного военного округа» и ФГБУ «Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе».