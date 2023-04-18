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Общество18 апреля 2023 13:04

В Липецке «Бессмертный полк» в 2023 году пройдет в новом формате без традиционного шествия

В День Победы липчанам предлагают разместить портреты ветеранов Великой Отечественной войны на машинах и в окнах квартир
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В 2023 году «Бессмертный полк» в Липецке пройдет в новом формате

В 2023 году «Бессмертный полк» в Липецке пройдет в новом формате

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке, как и в других городах России, отменили традиционное шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая в 2023 году. В целях безопасности, акцию в День Победы проведут в ином формате, пояснил lipetsk.kp.ru координатор общественного движения Павел Полуротов.

Так, липчане могут разместить портреты ветеранов Великой Отечественной войны на своих машинах, в окнах квартир, чтобы их было видно с улицы. Еще один вариант – заказать футболку с портретом родственника-героя. Рассказать о подвиге предках в соцсетях. И хотя организованного шествия не будет, жителей Липецка просят не расстраиваться, а использовать другие формы, чтобы почтить память ветеранов.

Кстати, организации могут также проявить инициативу. К примеру, оформить «Стену памяти», разместив на ней фото героев своих сотрудников.

Напомним, что в 2020 и 2021 годах шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса было виртуальным. В прошлом году акция и Парад Победы собрали 70 тысяч липчан.

Общество: ВОПРОС ДНЯ