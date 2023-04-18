В Липецке могут отменить традиционное очное шествие «Бессмертный полк» в 2023 году Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке День Победы 2023 может пройти без традиционного очного шествия «Бессмертный полк». О том, что 9 Мая в Москве и других городах России организуют в смешанном формате, сообщила «КП»: «Для проведения акции будут использованы другие варианты».

Как в Липецке проведут «Бессмертный полк», будет известно после совещания, которое пройдет во вторник 18 апреля. Об этом lipetsk.kp.ru сообщил координатор общественного движения Павел Полуротов. Кстати, в соседнем Воронеже акцию проведут в онлайн-формате. А в Белгородской области не будет Парадов. Также отменили шествие «Бессмертного полка» и Парад Победы на 9 мая в Крыму. Такое решение приняли из соображений безопасности.

Напомним, что в в Липецке генеральную репетицию Парада запланировали на 6 мая.