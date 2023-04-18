Жильцов аварийного дома на улице 9 микрорайон в Липецке расселят до 1 мая

В Липецке в аварийном доме ввели режим повышенной готовности Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Во вторник 18 апреля в Липецке в аварийном доме №16 на улице 9 микрорайон ввели режим повышенной готовности. Жителей всех подъездов должны расселить до 1 мая, сообщили в пресс-службе облсовета. Липчанам предоставят жилье из маневренного фонда, либо им компенсируют аренду. В пятиэтажке 8 подъездов и 119 квартир.

- Также в обязательном порядке будет предоставлена компенсация коммунальных платежей за счет бюджета в оставленных квартирах и обеспечена охрана объекта для сохранности оставленных вещей, - сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина на комитете облсовета.

Напомним, что в 2021 году жители дома пожаловались на трещины по стыкам стен в 7 и 8 подъездах. Специалисты также обнаружили нарушения гидроизоляции фундаментов. Произошло смещение лестничных маршей. В 2022 году дом признали аварийным – в несущих и ограждающих конструкциях выявили критические отклонения от нормы. Из-за просадки фундамента увеличились трещины в стенах, уменьшилось опирание плит перекрытия.

По словам председателя департамента ЖКХ Липецка Ирины Вербецкой, за это время провели несколько экспертиз. Одна показала критическое состояние здания в районе двух подъездов. Вторая – почти все подъезды за исключением двух находятся в аварийном состоянии. Для безопасности жителей власти решили ввести режим повышенной готовности.