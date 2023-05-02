Жители Липецка пожаловались на зеленую воду из канализации, затопившую их гаражи

Липчане пожаловались на зеленую воду в гаражном кооперативе Фото: Юлия КЛЮЕВА

Владельцы гаражей кооператива «Южный» в Липецке вновь обратились в редакцию «КП-Липецк». Зимой они жаловались на течь из напорной канализации – вода затапливала подвалы строений все новогодние праздники. В январе порыв устранили, но проблема осталась. В гаражах вновь стоит вода, причем ярко-зеленого цвета.

- Рядом находится автомойка, с которой все стекает в канализацию, а потом выходит на поверхность, - негодует липчанин Василий. – Теперь около гаражей зеленые лужи. А в наших подвалах скоро можно будет плавать. Обращались в различные инстанции. Скоро уже полгода пройдет, а воз и ныне там.

По словам мужчины, он и его соседи по кооперативу даже перестали откачивать воду – она следом затапливает пространство. И такая ситуация с зимы. В гаражах сырость, стоит вонь.

Как пояснили lipetsk.kp.ru в пресс-службе РВК-Липецк, предыдущую утечку специалисты устранили. Теперь же бригаде предстоит отремонтировать коллектор. Повреждение располагается под металлическим вагончиком, который нужно убрать.

- Владелец вагончика, со слов руководства гаражного кооператива, найден, - прокомментировали в городском Росводоканале. – Его перенесут в ближайшее время. Как только это случится, специалисты приступят к работе. Ориентировочно, это 10-11 мая.