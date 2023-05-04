«Фронтовые бригады» подарили концерт 98-летнему ветерану ВОВ ко Дню Победы в Липецке

В Липецке поздравили с наступающим Днем Победы 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту пятницу, 4 мая, в Липецке поздравили 98-летнего ветерана Толканева Петра Кирилловича с грядущим Днем Победы. «Фронтовые бригады» дали концерт для участника Великой Отечественной войны во дворе дома на Хорошавина, 11.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНА

В начале мероприятия благодарность защитнику Родины выразили вице-мэр Ирина Артемова и председатель Совета ветеранов Виктор Долгих. Толканев с теплотой смотрел на собравшихся и принимал поздравления. На груди героя гордо сияли ордена и медали. Цветы ветерану дарили детсадовцы, школьники и взрослые.

– Петр Кириллович, вы – представитель великого поколения и победителей, которые не только разбили фашистские полчища, но и восстановили потом страну, – отметил Виктор Долгих. – Вы представляете то поколение, которое и воевало, и жило с надеждой на будущее.

Петр Кириллович с улыбкой принимал цветы и слова благодарности Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во время выступлений к участнику войны подошел маленький мальчик и робко протянул тюльпаны. Защитник Отечества посмотрел на цветы, широко улыбнулся и обнял ребенка.

Артисты городского Дворца культуры исполнили патриотические песни и стихотворения. Прозвучали известные советские композиции «Три Танкиста», «Где же вы теперь, друзья-однополчане» и «Прощание славянки». Ветеран внимательно слушал знакомые строки.

Юная артистка показала гимнастическое представление Фото: Алина ПАЛАГИНА

Юные липчане из коллектива «Трюкач» показали цирковое и гимнастическое представления. Под конец выступил народный ансамбль «Русская песня».

18-ЛЕТНИЙ ПАРНИШКА НА ФРОНТЕ

Петр Кириллович родился в Парфеновском районе Алтайского края. На фронт отравился в 18-летнем возрасте. Молодой парень прошел снайперскую подготовку в Барнауле и в 1943 году вступил в ряды Советской армии. Военнослужащий участвовал в Смоленской, Витебско-Оршанской и Шауляйской стратегических операциях.

В 1944 году пехотинца тяжело ранили в Прибалтике. Толканев долгое время лечился в госпитале. После солдата комиссовали. Оставшийся в руке осколок до сих пор служит напоминанием о тяжелом времени. Когда закончилась война, боец вернулся домой. Затем переехал в Киргизию, где отучился на инженера. В начале 2000-х Петр Кириллович вместе с семьей обосновался в Липецке. Защитника Родины наградили Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Славы III степени и медалью «За отвагу».

В этот четверг «Фронтовые бригады» приехали еще на три адреса. Музыканты поздравили ветеранов Маргариту Николаевну Чернокалову, Эмму Гайковну Багдасарову и Михаила Мироновича Ветрова. 5 мая артисты подарят концерты в Военном городке №1 у дома 15, на улицах Гагарина, 55/1, Советской, 26в и 9 микрорайон, 7.

Цирковое шоу устроили дети из коллектива «Трюкач» Фото: Алина ПАЛАГИНА

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