«Пуля попала в живот и прошла навылет»: жители Липецка вспоминают родных – участников Великой Отечественной войны

Владимир и Ксения Курдюковы-Кордюковы

В Липецке празднуют 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот день жители вспоминают родственников-героев. Тех, на чью долю выпали страшные испытания ужасной войны. Не все вернулись домой. А те, кто смог выжить, никогда не жаловались на голод, холод, страх и тяготы лишений. Мы гордимся ими! Их подвиг будет жить в веках.

ТЯЖЕЛОЕ ДЕТСТВО И ФРОНТОВАЯ ЮНОСТЬ

- Вот он! Вылитая я, - улыбается липчанка Елена Щетинина, показывая фотографию своего дедушки.

Курдюков Владимир Андреевич родился в 1923 году в селе Грязное на тот момент Воронежской области. Сейчас это Липецкий район. В свои полтора года он лишился матери. 6-летнюю сестру забрали в приемную семью, а его взял на попечение дальний родственник. О своем детстве Владимир вспоминал с ужасом - дядька нещадно избивал его. Однажды чуть не заколол вилами за провинность. От страха мальчик зарылся в сено на чердаке, а разъяренный мужчина тыкал инструментом в стог. Ребенок чудом уцелел.

В 1941 году 18-летнего парня забрали на фронт. Служил в пехоте.

- Воевал на Украинском фронте, а в Кривом Роге его серьезно ранили, - поделилась внучка Елена. – Пуля в живот вошла, из спины вышла. Когда его подобрали на поле боя, думали, что он умер. Но нет, еще был жив! Санитары погрузили его на переполненную телегу и сказали: «Держись. Если не выпадешь, довезем». И он вцепился в край телеги. Едва терял в сознание, заставлял себя открывать глаза. Выстоял.

Владимир Курдюков ушел на фронт в 18 лет Фото: из архива героя публикации

После госпиталя Владимир Курдюков вернулся в строй. Победу встретил в Будапеште. Он и товарищи сначала не поняли, что происходит. Ночью в одних подштанниках выбежали на улицу на крики и звуки стрельбы. И радости не было предела. Дождались. Тот самый День Победы!

- Будучи командиром демонтажного отделения проявил себя способным, энергичным и инициативным младшим командиром, - говорится о Курдюкове в сохранившихся документах. – В отделении отличная воинская дисциплина и порядок. Умело организуя работу по демонтажу промышленных предприятий в Австрии и Германии, показал своим отделением образцы в работе, перевыполняя планы по демонтажу на 145%.

Владимира Курдюкова наградили медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Кстати, дома мужчине выдали новые документы с опечаткой. Он стал Кордюковым. В будущем при оформлении инвалидности и выплат это принесло немало проблем. Липчанину пришлось через суд доказывать, что воевавший Курдюков и Кордюков – один и тот же человек.

- У деда характер был тяжелый, как и у нас всех, - смеется Елена. - Правильно воспитанный человек с обостренным чувством справедливости. Разруливал любые ситуации и всех быстро «ставил на место». Шашку хватать и рубить, и нечего тут рассуждать, - вот таким он был.

ЛЮБОВЬ ПОБЕДИЛА БЕДНОСТЬ

После войны Владимир познакомился со своей будущей женой Ксенией. Однажды во время работы его завалило бревнами – возлюбленная выходила пострадавшего. Когда пришел свататься к родителям невесты, те ему отказали. Хоть он и был «первым парнем на селе», но за душой ни гроша. При этом самой Ксении дома не было. Несостоявшийся жених встретил ее на обратном пути. Напористая девица схватила любимого за руку, повела домой и объявила родственникам, что выходит замуж.

- Любили друг друга безумно, - вспоминает внучка. – Дед работал бригадиром в колхозе, но всегда ходил в белой рубахе. И это несмотря на хозяйство и четверых детей. За ним женщины в очередь выстраивались, такой красивый был. А он всю жизнь только мою бабушку любил! Без седла могла скакать на лошади, с восхищением говорил про нее дед.

Владимир и Ксения любили друг друга всю жизнь Фото: из архива героя публикации

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ: ДОМ БАРАЧНОГО ТИПА, ХОЗЯЙСТВО И ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ

Колхоз выделил молодоженам дом в деревне Долгая. Точнее, домик барачного типа с маленькими окошками. Успевали работать, растить детей, заниматься огородом и животиной. У них были гуси, курочки, корова. С особой теплотой и женским сочувствием Елена рассказывает о своей бабушке – труженице тыла. Непростая тогда была жизнь. Война застала ее 16-летней девчушкой. В свои юные годы она, не жалея сил, работала в поле, да еще стала бригадиром. Мужу и деткам пекла куличи и любимые всеми «жаворонки».

- Сыры варила ведрами, - поделилась липчанка. – Возила в город продавать вместе с домашней птицей. Обвешивала себя тушками и вперед! Автобусы к ним не ходили. Нужно было сначала пешком идти, а потом на перекладных ехать. Бедная, сколько же ей досталось. А как она готовила! Как в ресторанах. И все в этой непонятной старой печке. Когда они с дедом успевали спать, не понимаю.

Еще Ксения Кордюкова ездила в Москву. Оттуда привозила родственникам одежду, бананы и красную рыбу. Чтобы дети знали, что это такое. Ребята же, глядя на родителей, просто не могли не соответствовать им. Учились хорошо, получили достойное образование. «Все вышли в люди». Мама Елены – преподаватель. Единственный сын Курдюковых-Кордюковых живет в Калининграде, где сначала занимался бизнесом, затем устроился в администрацию. Еще одна дочь, которой уже нет в живых, работала ветеринаром. Третья сестра трудилась на НЛМК, а потом возлюбленный увез ее в Днепропетровск, где они живут до сих пор.

- Все внуки, а нас 8 человек, всегда приезжали к бабушке с дедушкой в деревню, - рассказала женщина. – Росли все вместе, у нас очень дружная семья. На самом деле дед был очень добрым. Только если на мальчишек ругался, чтобы они не хулиганили. «Липушки раскидали», - так он говорил про пластилин, из которого мы любили лепить. Кстати, с детьми и внуками его родной сестры тоже общаемся.

Про войну Владимир Курдюков ничего не рассказывал ни детям, ни внукам. Только о ранении, как сильно тогда хотелось выжить. Да веселил внуков иностранной речью – будучи в Австрии выучил немецкий. Ветеран умер в 1998 году. Его любимая чуть раньше – в 1995-ом.

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