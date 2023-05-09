Автопробег в честь Дня Победы 2023 в Липецке собрал более 500 машин

Автопробег в честь Дня Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

9 Мая в Липецке прошел автопробег в честь Дня Победы. По улицам города проехали более 500 машин. На дороги выехали на только легковушки, но и раритетные ГАЗ-69, грузовики и мотоциклы.

Автопробег в честь Дня Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Автопробег в честь Дня Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Водители украсили свои авто флагами, нанесли наклейки «Z» или «V». Написали на бамперах «С Днем Победы», «Экипаж машины боевой», «Победа будет за нами!». Особо креативным оказался владелец «Лифан». Он привязал к легковушке красные воздушные шары, а на крышу поместил «снаряды», спрятав их под маскировочной сетью.

Автопробег в честь Дня Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Автопробег в честь Дня Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Этот автопробег стал альтернативой шествию «Бессмертного полка», который отметили по причинам безопасности, - поделилась мэр Липецка Евгения Уваркина, которая проехала по городу на мотоцикле. – Тем самым мы даем старт и призываем горожан присоединиться к акции: разместить на автомобилях портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это священный праздник для всей страны. Нам сегодня особенно важно сохранить память о подвиге наших предков и подтвердить Победу!

Автопробег в честь Дня Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Автопробег в честь Дня Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Автопробег в честь Дня Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Колонна финишировала на Набережной. Многочисленные машины двигались вдоль реки, сигналя уже припарковавшимся товарищам. Те в ответ встречали их громогласными «Ура!», махали водителям. Собравшиеся поздравляли друг друга, фотографировались, снимали происходящее на камеру.

Автопробег в честь Дня Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Автопробег в честь Дня Победы 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Стараюсь ежегодно участвовать в автопробеге, - рассказал lipetsk.kp.ru липчанин Андрей. – Мой прадед воевал, дошел до Берлина, домой вернулся без ноги. Я сам прошел чеченскую войну, участвовал в СВО – списали по ранению. Для меня 9 Мая – святой праздник. В День Победы с семьей гуляем по городу, участвуем в мероприятиях. Вечером отмечаем дома, но без горячительных напитков. Хочу пожелать липчанам быть вежливыми, открытыми душой. Счастья и здоровья. С праздником!

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